Скиннер и Джарри вышли на матч «Питсбурга» и «Эдмонтона» в масках бывших клубов

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Эдмонтоном» (4:6) вратари команд Стюарт Скиннер и Тристан Джарри сыграли в масках бывших клубов.

12 декабря «Эдмонтон» обменял Скиннера в «Питтсбург», а «Пингвинз» отдали «Ойлерз» Джарри. 17 декабря голкиперам пришлось сыграть против своих бывших команд, но шлемы после перехода подготовить еще не успели, поэтому играли в цветах соперника на голове.

Для 27-летнего Скиннера это был первый матч за «Питтсбург» после обмена и сразу против бывшего клуба. Джарри провел вторую игру в составе «Эдмонтона» и первую на выезде.

Скиннер пять лет был игроком «Эдмонтона», а Джарри провел в «Питтсбурге» девять лет.