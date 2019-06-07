"Сказать что-то смешное, чтобы Овечкин не разозлился?". Кузнецов отжигает в интервью

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов принял участие в полушуточном опросе пресс-службы НХЛ. Ведущая просила хоккеистов называть слова, которые ассоциируются у них с их партнерами по команде. Кузнецов сперва называл прозвища хоккеистов: Александр Овечкин - "Ови", Ти Джей Оши - "Ош", Брэйден Холтби - "Холт".

Затем ведущая объяснила игроку, что он может называть любые слова, лучше всего что-нибудь смешное.

"То есть я должен сказать что-то смешное, чтобы Ови на меня не разозлился", - задумался Кузнецов. Но при второй попытке он был еще менее оригинален:

- Александр Овечкин?

- Ови!

- Ти Джей Оши?

- Ти Джей... Оши.