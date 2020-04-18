«Сказал Кови: «Мы должны идти в больницу. Дэна не стало». Хартли рассказал о трагедии партнера Ковальчука

Бывший главный тренер «Атланты» Боб Хартли рассказал, как он работал с молодым Ильей Ковальчуком.

— Илья стал взрослее и после автокатастрофы с участием двух партнеров по «Атланте», в результате которой в больнице умер Дэн Снайдер, а Дэни Хитли еще несколько месяцев восстанавливался после переломов?

— Да, и это было невероятно тяжело для нас. Всего за несколько дней до старта сезона (2003/04 — Прим. И.Р.) мы были сплоченной группой, командой, которая верила в себя и рвалась побеждать. Дэни был очень близок с Кови. То, что произошло, — это ночной кошмар всей моей карьеры. В ней у меня было много прекрасных эпизодов, но все они не могут затмить этот один.

До сих пор помню этот телефонный звонок в два часа ночи от полицейских. Помню, как мы мчались в больницу. Помню, как провели, кажется, семь дней с Дэном Снайдером у его постели (он был в коме и умер, так и не очнувшись, — Прим. И.Р.). Помню, как был с Кови на бейсбольном матче местной команды «Атланта Брэйвз», когда позвонила мама Дэнни и сказала, что он умер. Бейсбольный стадион был всего в нескольких кварталах от больницы. Я отправил свою жену домой и сказал Кови: «Мы должны идти в госпиталь. Дэна не стало».

Смотрите, покажу вам вещь, которую видело не так много людей (Лезет в сумку и достает цепочку от часов). Это браслет от часов, которые были на Дэне, когда он разбился. После случившегося на каждой игре, которую я проводил и провожу как тренер, этот браслет находится в моем кармане. Дэн Снайдер со мной на всех матчах, где я работаю.

Мне подарила его мама Дэна, которая в больнице вела себя очень мужественно. Часы разбились, циферблат был сам по себе, браслет — отдельно. Циферблат она оставила себе, а одну из частей браслета подарила Кови. И сказала: «Помни, ты — очень важная часть команды. Этот браслет — ваша команда». И мне, отдавая весь браслет: «Это — ваши игроки. Держите его всегда с собой». (Игорь Рабинер)

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