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«Сказал, что я везучий. И послал меня». Шестеркин вспомнил разговор с Гусевым во время матча в НХЛ

19:12
Игорь Шестеркин. Фото instagram.com
Игорь Шестеркин. Фото instagram.com
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Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с нападающим «Нью-Джерси» Никитой Гусевым.

— В матче с «Нью-Джерси» Никита Гусев в штангу попал. Шайба вам в спину прилетела, поползла в сторону ворот, но вы успели остановить. Что он потом сказал?

— Сказал, что я везучий. И послал меня.

— Никита же по сути в Нью-Йорке живет, просто на другом берегу. Часто видитесь?

— Общаемся с ним постоянно. Один раз даже ужинать ходили. С Владом Гавриковым общаемся. А так в основном — с Бучневичем, Панариным, потому что в одной команде находимся. Можем после игры куда-то сходить. (Игорь Еронко)

Полностью интервью с Шестеркиным читайте — здесь

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