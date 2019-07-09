Скаут "Сент-Луиса" рассказал, почему клубы НХЛ боятся выбирать россиян в первых раундах драфта

Скаут "Сент-Луиса" Алексей Старовойтов, заявил, что клубы НХЛ опасаются выбирать российских хоккеистов в первом-втором раундах драфта из-за незнания английского языка и разницы в менталитете.

- В КХЛ огромные контракты. Зачем уезжать, если тут платят больше, а усилий надо прилагать меньше? - цитирует РИА "Новости" Старовойтова. - 98 процентов хоккеистов, которые выходят на драфт, вообще не знают язык. Финны, шведы и чехи хорошо говорят на английском. Как минимум он у них средний или плохой, у русских его вообще нет, зачастую даже плохого.

На драфте-2019 "Сент-Луис" выбрал российского нападающего Никиту Александрова под номером 62.