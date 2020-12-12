Скаут клуба НХЛ рассказал, что в 90-е в России его побили и прокололи колеса в машине

Первый русский скаут в НХЛ Константин Крылов рассказал «СЭ» о том, как на родине в 90-е относились к его работе и какими приключениями мог закончиться поход на матч.

— Как в 90-е относились к вашей работе в России?

— Сперва нас считали шпионами. Было даже несколько неприятных ситуаций. Например, когда нас побили, а затем еще и колеса в машине прокололи. Занимались подобными пакостями околохоккейные люди. Самый большой скандал произошел, когда нас поколотили на матче хоккейной школы ЦСКА. Буквально через несколько дней Виктору Тихонову позвонили из НХЛ и потребовали разобраться с конфликтной ситуацией. Это было еще до появления «русских пингвинов». К счастью, все быстро уладили. Больше таких проблем не возникало.

— Какими были ваши первые впечатления от работы скаутом?

— Сложно сказать. Когда я только начинал, то не сильно был вовлечен в клубные процессы. Работал без контракта и на добровольной основе. Это был абсолютно любительский уровень. Затем бывшие владельцы «Миннесоты» получили право на создание новой франшизы в Сан-Хосе. Со всей менеджерской командой мы ушли работать в «Шаркс». Там я уже и подписал свой первый контракт. (Андрей Жданюк)

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