Скаут клуба НХЛ объяснил, почему Андрей Назаров не стал звездой

В интервью «СЭ» первый русский скаут в НХЛ Константин Крылов вспомнил, какие были ожидания от Андрея Назарова перед драфтом 1992 года.

— Вы считаете одним из своих главных проколов выбор Андрея Назарова в первом раунде...

— Это не самый плохой выбор. Ошибкой могу точно назвать пик, потраченный на нападающего Алексея Смирнова. «Анахайм» забрал его в первом раунде под общим 12-м номером. В НХЛ Смирнов провел всего 52 матча, набрав 6 (3+3) очков.

А вот Назаров в лиге свой след оставил. Он очень хорошо котировался и отвечал всем требованиям НХЛ того времени. В нем мы видели не бойца, а форварда силового плана, который к тому же может забивать. Андрей хорошо играл за молодежную сборную России. С Сергеем Брылиным у них была отличная связка. Но, к сожалению, Назаров не стал тем нападающим, которого все хотели видеть. Возможно, поэтому он примерил на себя на роль тафгая, чтобы продолжать играть в НХЛ. (Андрей Жданюк)

Полностью интервью Крылова читайте на сайте «СЭ»