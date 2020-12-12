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Скаут клуба НХЛ о зарплатах в своей профессии: «Лучшие получают до 200 тысяч долларов»

16:59
Логотип НХЛ. Фото AFP
Логотип НХЛ. Фото AFP

В интервью «СЭ» первый русский скаут в НХЛ Константин Крылов рассказал о контрактных особенностях своей должности.

— Сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые скауты в НХЛ?

— Лучшие эксперты могут получать до 200 тысяч долларов. Но это не касается европейских скаутов и уж тем более российских.

— Я слышал, что есть скауты, которые должны каждый год продлевать контракт с клубом. Их таким образом держат в тонусе.

— Да. У нас в «Анахайме» так было достаточно долго. Но в последние десять лет все изменилось. Не могу говорить за всех, но лично я доверие к себе со стороны руководства чувствую. У нас прекрасные отношения.

(Андрей Жданюк)

Полностью интервью Крылова читайте на сайте «СЭ»

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