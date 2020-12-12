Скаут клуба НХЛ о зарплатах в своей профессии: «Лучшие получают до 200 тысяч долларов»
16:59
В интервью «СЭ» первый русский скаут в НХЛ Константин Крылов рассказал о контрактных особенностях своей должности.
— Сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые скауты в НХЛ?
— Лучшие эксперты могут получать до 200 тысяч долларов. Но это не касается европейских скаутов и уж тем более российских.
— Я слышал, что есть скауты, которые должны каждый год продлевать контракт с клубом. Их таким образом держат в тонусе.
— Да. У нас в «Анахайме» так было достаточно долго. Но в последние десять лет все изменилось. Не могу говорить за всех, но лично я доверие к себе со стороны руководства чувствую. У нас прекрасные отношения.
(Андрей Жданюк)
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