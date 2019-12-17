«У Никиты начала качаться голова от рогов, которые ты ему наставила». Подруга Кокорина разнесла бывшую жену Зайцева у Малахова

Спортивный агент, давняя подруга футболиста Александра Кокорина Дарья Шишканова в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир», посвященной судебному процессу в семье защитника «Оттавы» Никиты Зайцева, раскритиковала бывшую супругу хоккеиста Маргариту.

— Человек пришел сюда для того, чтобы очернить Никиту, и нагло всем врет. Таким образом ее проинструктировал адвокат, — сказала Шишканова. — Это все делается для того, чтобы с помощью детей получить деньги. Верно я говорю? Никита писал тебе все эти грубые СМС только от того, что у него начала качаться голова от рогов, которые ты ему наставляла. Они уже начали пробиваться сквозь шлем. Когда Никита был на выезде, Маргарита собиралась уехать в Лас-Вегас с любовником. Вы приводили голого мужчину в дом Никиты, где были маленькие дети, которые могли в любой момент выйти из комнаты.

Игорь Зайцев: «Информация о канадском гражданстве Никиты — наглая ложь»