СКА в Twitter отреагировал на первый гол Подколзина в НХЛ
11:45
Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге. Он отличился в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (5:4).
Бывший клуб форварда, СКА, в Twitter отреагировал на эту новость.
Подколзин в общей сложности провел на площадке 7 минут и 3 секунды игрового времени с показателем полезности «+1». Отметим, что в третьем периоде он не появлялся на льду.
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