СКА в Twitter отреагировал на первый гол Подколзина в НХЛ

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге. Он отличился в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (5:4).

Бывший клуб форварда, СКА, в Twitter отреагировал на эту новость.

Подколзин в общей сложности провел на площадке 7 минут и 3 секунды игрового времени с показателем полезности «+1». Отметим, что в третьем периоде он не появлялся на льду.