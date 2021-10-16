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СКА в Twitter отреагировал на первый гол Подколзина в НХЛ

11:45
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Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге. Он отличился в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (5:4).

Бывший клуб форварда, СКА, в Twitter отреагировал на эту новость.

Подколзин в общей сложности провел на площадке 7 минут и 3 секунды игрового времени с показателем полезности «+1». Отметим, что в третьем периоде он не появлялся на льду.

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Иван Шитик все материалы автора
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