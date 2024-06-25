СКА поздравил Тарасенко и Бобровского с Кубком Стэнли: «12 лет назад эти парни вместе зажигали в Петербурге»

Пресс-служба СКА опубликовала пост в честь победы бывших игроков команды Владимира Тарасенко и Сергея Бобровский, ныне выступающих за «Флориду», в Кубке Стэнли.

25 июня «пантеры» в седьмом матче финала плей-офф НХЛ обыграли «Эдмонтон» (2:1) и выиграли серию со счетом 4-3.

«12 лет назад эти парни вместе зажигали за СКА в Петербурге, а сегодня ночью стали обладателями Кубка Стэнли! Владимир Тарасенко и Сергей Бобровский в составе «Флорида Пантерз» в седьмом матче финала добыли победу и стали обладателями главного заокеанского трофея. Поздравляем», — говорится в сообщении СКА.

К посту петербуржцы приложили фото Бобровского и Тарасенко 12-летней давности в форме СКА и снимок этого года, сделанный после победы в Кубке Стэнли.

Тарасенко во второй раз стал победителем плей-офф: в 2019 году он выиграл Кубок вместе с «Сент-Луисом». Бобровский впервые завоевал трофей.