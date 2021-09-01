Сизикас подпишет с «Айлендерс» контракт на 6 лет
16:12
Форвард «Айлендерс» Кейси Сизикас подпишет новый долгосрочный контракт с командой, сообщает журналист The Athletic Артур Стэйпл.
Он будет рассчитан на 6 лет, а средняя зарплата 30-летнего игрока составит около 2,5 миллиона долларов.
В минувшем сезоне Сизикас набрал 14 (7+7) очков в 56 матчах регулярного чемпионата за «Айлендерс». В 19 играх плей-офф добавил 5 (2+3) балла.
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