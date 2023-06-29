Симашев выбран первым из россиян на драфте НХЛ-2023

«Аризона» выбрала российского защитника «Локомотива» Дмитрия Симашева на драфте НХЛ 2023 года. «Койотс» делали выбор шестыми.

Он стал первым россиянином, которого выбрали на драфте в этом году.

В сезоне-2022/23 18-летний россиянин дебютировал в КХЛ. Симашев сыграл в 18 матчах, но очков не набрал.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.