Симашев: «Дай Бог, конечно, получится поиграть в «Юте» и пожить там»
Защитник ярославского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Симашев рассказал об поездке в Юту и переговорах с клубом НХЛ, выбравшим его на прошлогоднем драфте лиги.
19-летний хоккеист был выбран клубом «Аризона Койотс» на драфте в 2023 году. В апреле 2024 года все активы «Аризоны» были переданы новой франшизе в Юте.
«Юта» контактировала со мной. Списываемся, общаемся. Просто спрашивают, как дела, как себя чувствую. Это все, что они говорят. Я был в «Юте» летом. Там, конечно, условия... Я думаю, что одни уже из самых лучших в НХЛ. Там деньги совсем другие. И, как я видел по видео, даже раздевалка если не лучшая, то одна из лучших в НХЛ. Там горы — очень красиво. Мне показалось, что там классно. Не буду говорить, что лучше, чем у нас, поскольку там не жил. Ну, дай Бог, конечно, получится поиграть в «Юте» и пожить там», — приводит слова Симашева «Известия».
За 30 матчей в нынешнем сезоне КХЛ в составе «Локомотива» защитник набрал 4 (1+3) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|29
|21
|8
|44
|2
|Нью-Джерси
|33
|20
|13
|43
|3
|Каролина
|30
|19
|11
|39
|4
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|5
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|31
|6
|Питтсбург
|32
|13
|19
|31
|7
|Айлендерс
|32
|12
|20
|31
|8
|Коламбус
|31
|12
|19
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|3
|Бостон
|32
|16
|16
|35
|4
|Тампа-Бэй
|28
|16
|12
|34
|5
|Оттава
|30
|15
|15
|32
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Баффало
|31
|11
|20
|26
|8
|Монреаль
|30
|11
|19
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|32
|22
|10
|45
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|29
|18
|11
|36
|4
|Колорадо
|32
|18
|14
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|32
|15
|17
|33
|7
|Чикаго
|31
|10
|21
|22
|8
|Нэшвилл
|31
|8
|23
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|30
|18
|12
|39
|3
|Эдмонтон
|30
|18
|12
|38
|4
|Ванкувер
|29
|15
|14
|35
|5
|Калгари
|31
|15
|16
|35
|6
|Сиэтл
|32
|15
|17
|32
|7
|Сан-Хосе
|33
|11
|22
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|17.12
|04:00
|
Даллас – Вашингтон
|- : -
|17.12
|04:30
|
Эдмонтон – Флорида
|- : -
|17.12
|06:30
|
Ванкувер – Колорадо
|- : -