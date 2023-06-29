Симашев о том, что «Аризона» выбрала его и Бута на драфте: «Не могу поверить»

Российский защитник Дмитрий Симашев отреагировал на то, что «Аризона» на драфте НХЛ-2023 выбрала его и еще одного представителя России, нападающего Даниила Бута.

Помимо них, в этой команде есть еще один россиянин — защитник Артем Дуда, который был выбран на драфте-2022.

«В «Аризоне» теперь несколько россиян. Артем Дуда, я, а теперь и Даниил Бут. Мы оба — из «Локомотива», мы — хорошие друзья, одноклубники. Я бы сказал, что Бут — это российская версия Тэйджа Томпсона. Боже мой! Не могу поверить. Жизнь хороша!» — сказал Симашев в эфире Sportsnet.

«Аризона» выбрала Симашева под шестым номером драфта НХЛ-2023, а Бута — под 12-м. Оба хоккеиста являются игроками ярославского «Локомотива».