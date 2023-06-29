Симашев — четвертый в списке самых высоко выбранных российских защитников на драфте НХЛ

«Аризона» выбрала российского защитника «Локомотива» Дмитрия Симашева на драфте НХЛ 2023 года. «Койотс» взяли 18-летнего россиянина под общим шестым номером.

Только три российских защитника в истории лиги были выбраны раньше Симашева: Виталий Вишнеский под пятым номером «Анахаймом» на драфте 1998 года, а также Андрей Зюзин (1996 год, «Сан-Хосе») и Олег Твердовский (1994 год, «Анахайм») — под вторым.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.