Силаев и Грицюк названы лучшими проспектами «Нью-Джерси» по версии сайта НХЛ

Защитник «Торпедо» Антон Силаев возглавил список лучших проспектов «Нью-Джерси» на сезон-2025/26 по версии сайта НХЛ.

Второе место занял российский нападающий Арсений Грицюк.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Антон Силаев

2. Арсений Грицюк

3. Ленни Хямеэнахо

4. Шеймус Кейси

5. Шейн Лашанс

19-летний Силаев выступает за «Торпедо» в КХЛ с 2023 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 67 матчей за нижегородскую команду в FONBET Чемпионате КХЛ и плей-офф, отметившись 2 голами и 10 результативными передачами. На драфте НХЛ-2024 Силаев был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде под общим 10-м номером.

Грицюк с 2023 года играл за СКА, а в мае 2025-го 24-летниий форвард подписал контракт новичка с «Нью-Джерси». В сезоне-2024/25 на его счету 49 (18+31) очков в 55 играх за СКА в FONBET Чемпионате КХЛ и плей-офф.