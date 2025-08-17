Хоккей
17 августа, 09:19

Силаев и Грицюк названы лучшими проспектами «Нью-Джерси» по версии сайта НХЛ

Алина Савинова

Защитник «Торпедо» Антон Силаев возглавил список лучших проспектов «Нью-Джерси» на сезон-2025/26 по версии сайта НХЛ.

Второе место занял российский нападающий Арсений Грицюк.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Антон Силаев

2. Арсений Грицюк

3. Ленни Хямеэнахо

4. Шеймус Кейси

5. Шейн Лашанс

19-летний Силаев выступает за «Торпедо» в КХЛ с 2023 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 67 матчей за нижегородскую команду в FONBET Чемпионате КХЛ и плей-офф, отметившись 2 голами и 10 результативными передачами. На драфте НХЛ-2024 Силаев был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде под общим 10-м номером.

Грицюк с 2023 года играл за СКА, а в мае 2025-го 24-летниий форвард подписал контракт новичка с «Нью-Джерси». В сезоне-2024/25 на его счету 49 (18+31) очков в 55 играх за СКА в FONBET Чемпионате КХЛ и плей-офф.

Арсений Грицюк
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Антон Силаев
  • Андрей Андрей

    Мне понравилась фамилия чувака который 3-й в списке,конкретная русская фамилия.

    18.08.2025

  • Smail

    Наши рулят - и это здорово

    17.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 21 14 7 30
    2 Нью-Джерси 20 13 7 27
    3 Айлендерс 21 12 9 26
    4 Питтсбург 20 10 10 24
    5 Вашингтон 21 11 10 24
    6 Коламбус 21 11 10 24
    7 Филадельфия 19 10 9 23
    8 Рейнджерс 22 10 12 22
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 23 13 10 26
    2 Детройт 21 12 9 25
    3 Тампа-Бэй 20 11 9 24
    4 Оттава 20 10 10 24
    5 Флорида 20 11 9 23
    6 Монреаль 20 10 10 23
    7 Торонто 21 9 12 21
    8 Баффало 21 8 13 20
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 20 14 6 33
    2 Даллас 21 13 8 29
    3 Миннесота 22 11 11 26
    4 Виннипег 20 12 8 24
    5 Чикаго 21 10 11 24
    6 Юта 21 10 11 23
    7 Сент-Луис 21 6 15 18
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 21 13 8 27
    2 Вегас 20 10 10 26
    3 Лос-Анджелес 22 10 12 26
    4 Сиэтл 20 10 10 25
    5 Сан-Хосе 21 10 11 23
    6 Эдмонтон 23 9 14 23
    7 Ванкувер 22 9 13 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    22.11 03:00 Питтсбург – Миннесота 0 : 5
    22.11 03:00 Баффало – Чикаго 9 : 3
    22.11 04:00 Виннипег – Каролина 3 : 4
    22.11 06:30 Лос-Анджелес – Бостон 1 : 2 ОТ
    22.11 21:00 Детройт – Коламбус - : -
    22.11 23:30 Айлендерс – Сент-Луис - : -
    Все результаты / календарь

