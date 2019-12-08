«Сила с нами». Свечников — об игре с «Миннесотой»
09:27
«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Миннесоту» — 6:2. Российский нападающий «Ураганов» Андрей Свечников отметился забитым голом.
— Сила с нами, — написал в Twitter Свечников, делая отсыл к популярной серии фильмом и сериалов по вселенной «Звездных воин».
The Force was strong tonight ? pic.twitter.com/MiUACsyTfb— Andrei Svechnikov (@ASvechnikov37) December 8, 2019
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