«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Миннесоту» — 6:2. Российский нападающий «Ураганов» Андрей Свечников отметился забитым голом.

— Сила с нами, — написал в Twitter Свечников, делая отсыл к популярной серии фильмом и сериалов по вселенной «Звездных воин».

The Force was strong tonight ? pic.twitter.com/MiUACsyTfb — Andrei Svechnikov (@ASvechnikov 37 ) December 8, 2019

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