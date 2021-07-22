«Сиэтл» не выбрал ни одного россиянина на драфте расширения НХЛ

Состоялся драфт расширения НХЛ, на котором новый клуб «Сиэтл Кракен» выбрал по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса», для комплектования состава.

Таким образом, стали известны 30 игроков клуба, который с сезона-2021/22 начнет выступление в НХЛ. В их число не вошло ни одного россиянина.