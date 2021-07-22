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«Сиэтл» не выбрал ни одного россиянина на драфте расширения НХЛ

04:40
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Состоялся драфт расширения НХЛ, на котором новый клуб «Сиэтл Кракен» выбрал по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса», для комплектования состава.

Таким образом, стали известны 30 игроков клуба, который с сезона-2021/22 начнет выступление в НХЛ. В их число не вошло ни одного россиянина.

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Евгений Козинов все материалы автора

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