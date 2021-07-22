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«Сиэтл» забрал на драфте расширения двукратного победителя Кубка Стэнли Гурда

03:57
Янни Гурд. Фото Instagram
Янни Гурд. Фото Instagram
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«Сиэтл» забрал у «Тампы» на драфте расширения нападающего Янни Гурда. 29-летний канадец за последние два сезона дважды выиграл Кубок Стэнли.

В прошедшем сезоне Гурд набрал 36 (17+19) в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 23 встречах плей-офф он забросил 6 шайб и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, первым игроком «Сиэтла» стал защитник Жереми Лозон из «Бостона». Также клуб подписал вратарей Криса Дриджера из «Флориды» и Джоя Даккорда из «Оттавы».

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Евгений Козинов все материалы автора

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