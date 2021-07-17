«Сиэтл» заберет на драфте расширения голкипера «Флориды» Дридгера
20:24
«Сиэтл» намерен забрать на драфте расширения голкипера «Флориды» Криса Дридгера, сообщает в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрюн.
У 27-летнего канадца подходит к концу контракт, по которому он зарабатывает 850 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Дридгер провел в регулярном чемпионате 23 матча. Он показал коэффициент надежности 2,07, процент отраженных бросков — 92,7.
Если Дридгер покинет «Флориду», то тандем вратарей составят Сергей Бобровский и Спенсер Найт.
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