«Сиэтл» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Сиэтлу» со счетом 2:5.

«Юта» потерпела четвертое поражение подряд и с 38 очками занимает 10-е место в Западной конференции. «Сиэтл» с 36 очками — на 12-й строчке.