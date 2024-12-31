«Юта» уступила «Сиэтлу» и потерпела четвертое поражение подряд

«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Сиэтлу» со счетом 2:5.

В составе гостей отличились Логан Кули и Александр Керфут. У «Кракен» 3 (1+2) очка набрал Джаден Шварц, еще по шайбе забросили Янни Гурд, Андре Бураковски, Мэттью Бенирс и Джаред Макканн.

«Юта» потерпела четвертое поражение подряд и с 38 очками занимает 10-е место в Западной конференции. «Сиэтл» с 36 очками — на 12-й строчке.