«Сиэтл» взял на драфте НХЛ под восьмым номером О'Брайна

«Сиэтл» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2025 года выбрал нападающего Джека О'Брайна.

18-летний канадец в сезоне-2024/25 сыграл в 66 матчах за «Брэнтфорд Булдогс» в хоккейной лиге Онтарио (OHL) и набрал 98 (32+66) очков.

Первый раунд драфта НХЛ проходит в Лос-Анджелесе (Калифорния). Представители клубов не присутствуют на мероприятии и работают из своих офисов.