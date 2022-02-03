«Сиэтл» во встрече с «Айлендерс» впервые за 46 матчей сыграл на ноль

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 3:0.

«Кракен» впервые в сезоне не пропустили ни одной шайбы за встречу. Для этого им понадобилось 46 матчей.

После этого матча «Сиэтл» с 34 очками занимает 15-е место в Западной конференции.