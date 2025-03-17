«Сиэтл» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» переиграл «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Авторами голов «Джетс» стали Кол Перфетти, Кайл Коннор и Дилан Самберг. За «Кракен» шайбы забросили Яни Нюман и Микаэль Айссимонт.

«Виннипег» с 98 очками в 68 матчах лидирует в Западной конференции, «Сиэтл» идет 13-м с 63 баллами в 68 встречах.