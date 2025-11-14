«Сиэтл» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» переиграл «Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Сиэтл» забили Винс Данн, Джордан Эберле (дважды), Каапо Какко и Ээли Толванен, за «Виннипег» — Алекс Иафалло, Кайл Коннор и Марк Шайфли.

«Сиэтл» (21 очко после 17 игр) занимает пятое место в Западной конференции, «Виннипег» идет на седьмом месте (20 очков после 17 матчей).

