«Сиэтл» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Виннипег» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Джетс» одержали седьмую победу в семи матчах на старте сезона в НХЛ. Команда лидирует в Западной конференции. «Сиэтл» располагается на 9-й строчке — 9 очков.