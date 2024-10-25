«Виннипег» в овертайме обыграл «Сиэтл» и продлил победную серию

«Виннипег» в овертайме выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу забросил швейцарский нападающий Николай Элерс.

В основное время у «Кракен» Мэттью Бенирс оформил дубль и одну шайбу забросил Джордан Эберле, а у «Джетс» — дубль оформил Нино Нидеррайтер и один гол забил Габриэль Виларди.

«Джетс» одержали седьмую победу в семи матчах на старте сезона в НХЛ. Команда лидирует в Западной конференции. «Сиэтл» располагается на 9-й строчке — 9 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Бенайерс — 1, 11:27 — 1:0. Нидеррайтер — 3 (Эпплтон, Лаури), 23:56 — 1:1. Виларди — 1 (Шайфли, Коннор), 35:05 — 1:2. Нидеррайтер — 4 (Перфетти, Пионк), 44:21 — 1:3. Эберле — 6 (Маккэн, Бенайерс), 51:01 — 2:3. Бенайерс — 2 (Монтур, Маккэн), 56:38 — 3:3. Элерс — 3 (Коннор, Шайфли), 61:26 — 3:4.

Вратари: Даккорд — Хеллибак.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (12+10+9+1) — 36 (7+15+13+1).

Наши: — - Наместников (15.28/1/0).

25 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.