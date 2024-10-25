«Виннипег» в овертайме обыграл «Сиэтл» и продлил победную серию
«Виннипег» в овертайме выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу забросил швейцарский нападающий Николай Элерс.
В основное время у «Кракен» Мэттью Бенирс оформил дубль и одну шайбу забросил Джордан Эберле, а у «Джетс» — дубль оформил Нино Нидеррайтер и один гол забил Габриэль Виларди.
«Джетс» одержали седьмую победу в семи матчах на старте сезона в НХЛ. Команда лидирует в Западной конференции. «Сиэтл» располагается на 9-й строчке — 9 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)
Голы: Бенайерс — 1, 11:27 — 1:0. Нидеррайтер — 3 (Эпплтон, Лаури), 23:56 — 1:1. Виларди — 1 (Шайфли, Коннор), 35:05 — 1:2. Нидеррайтер — 4 (Перфетти, Пионк), 44:21 — 1:3. Эберле — 6 (Маккэн, Бенайерс), 51:01 — 2:3. Бенайерс — 2 (Монтур, Маккэн), 56:38 — 3:3. Элерс — 3 (Коннор, Шайфли), 61:26 — 3:4.
Вратари: Даккорд — Хеллибак.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 32 (12+10+9+1) — 36 (7+15+13+1).
Наши: — - Наместников (15.28/1/0).
25 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|11
|2
|Нью-Джерси
|10
|5
|5
|11
|3
|Вашингтон
|6
|5
|1
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|6
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|8
|Филадельфия
|7
|1
|6
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|2
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|3
|Тампа-Бэй
|7
|4
|3
|8
|4
|Детройт
|7
|4
|3
|8
|5
|Торонто
|8
|4
|4
|8
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Бостон
|8
|3
|5
|7
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|7
|7
|0
|14
|2
|Миннесота
|7
|5
|2
|12
|3
|Даллас
|8
|6
|2
|12
|4
|Сент-Луис
|8
|5
|3
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|7
|5
|2
|11
|2
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|3
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|4
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|5
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|2
|25.10
|02:00
|
Рейнджерс – Флорида
|1 : 3
|25.10
|02:00
|
Торонто – Сент-Луис
|1 : 5
|25.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|2 : 4
|25.10
|02:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|5 : 3
|25.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|2 : 5
|25.10
|04:00
|
Юта – Колорадо
|1 : 5
|25.10
|04:00
|
Калгари – Каролина
|2 : 4
|25.10
|05:00
|
Сиэтл – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|25.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -