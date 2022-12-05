«Сиэтл» вернул нападающего Райта в основной состав из фарм-клуба

Нападающий Шейн Райт вернулся в основной состав «Сиэтла», сообщает пресс-служба клуба.

В середине ноября канадский нападающий был отправлен в АХЛ для набора формы.

Четвертый номер драфта НХЛ-2022 забросил 4 шайбы в 5 матчах за «Коачеллу» в АХЛ.

В нынешнем сезоне нападающий провел семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл.