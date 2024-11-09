«Вегас» в овертайме проиграл «Сиэтлу», Дорофеев и Барбашев набрали по одному очку

«Сиэтл» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

За «Голден Найтс» в этой встрече гол забил российский нападающий Павел Дорофеев. Его соотечественник Иван Барбашев отметился результативной передачей.

«Вегас» с 20 очками после 14 матчей располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» (13 баллов в 15 играх) идет на 11-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Вегас» — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Дорофеев — 8 (бол., Руа, Айкел), 10:13 — 0:1. Руа — 4 (Барбашев, Айкел), 13:31 — 0:2. Танев — 2, 17:21 — 1:2. Танев — 3 (Картье), 27:12 — 2:2. Бьоркстранд — 4, 42:58 — 3:2. Пьетранджело — 2 (Теодор, Айкел), 58:38 — 3:3. Маккэн — 7 (Монтур), 60:29 — 4:3.

Вратари: Даккорд — Хилл.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 32 (11+13+7+1) — 24 (10+5+9+0).

Наши: — - Барбашев (20.31/3/0), Дорофеев (18.23/3/-2).

9 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».