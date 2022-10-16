«Вегас» обыграл «Сиэтл» и одержал третью победу в подряд в НХЛ
«Вегас» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
В составе гостей забивали Киган Колесар, Джонатан Маршессо (дубль), Райли Смит и Ши Теодор.
У хозяев шайбы на счету Джастина Шульца и Джейдена Шварца.
«Голден Найтс» одержали три победы подряд на старте сезона-2022/23 НХЛ. У «Кракен» второе поражение в трех матчах.
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«Сиэтл» — «Вегас» — 2:5 (0:2, 0:3, 2:0)
Голы: Колесар — 1 (Каррье), 0:12 — 0:1. Маршессо — 2 (бол., Руа, Пьетранджело), 3:07 — 0:2. Смит — 1 (бол., Стоун, Айкел), 33:55 — 0:3. Маршессо — 3 (Стивенсон, Теодор), 37:11 — 0:4. Теодор — 1 (Кессел, Айкел), 39:43 — 0:5. Шульц — 1 (Бураковски, Бенайерс), 53:19 — 1:5. Шварц — 2 (бол., Бураковски, Данн), 56:17 — 2:5.
Нереализованный буллит: Стивенсон (Вегас), 24:37.
Вратари: Джонс (Грубауэр, 40:00) — Хилл.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 33 (11+11+11) — 30 (9+15+6).
Наши: — - -.
16 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
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|3
|3
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|2
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|1
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|1
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|0
|2
|0
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|0
|4
|0
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|
Бостон – Аризона
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|16.10
|02:00
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Вашингтон – Монреаль
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|
Нью-Джерси – Детройт
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|
Питтсбург – Тампа-Бэй
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|
Торонто – Оттава
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|02:30
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Айлендерс – Анахайм
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|16.10
|03:00
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|16.10
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|
Миннесота – Лос-Анджелес
|6 : 7
|16.10
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|5 : 2
|16.10
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|2 : 5
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Калгари
|3 : 4
|16.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|2 : 5
|И
|О
|
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Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
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Артемий Панарин
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|6
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|5
|И
|Г
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|4
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Баффало
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