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Сегодня, 07:48

«Вегас» обыграл «Сиэтл» и одержал третью победу в подряд в НХЛ

Руслан Минаев
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«Вегас» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе гостей забивали Киган Колесар, Джонатан Маршессо (дубль), Райли Смит и Ши Теодор.

У хозяев шайбы на счету Джастина Шульца и Джейдена Шварца.

«Голден Найтс» одержали три победы подряд на старте сезона-2022/23 НХЛ. У «Кракен» второе поражение в трех матчах.

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«Сиэтл» — «Вегас» — 2:5 (0:2, 0:3, 2:0)

Голы: Колесар — 1 (Каррье), 0:12 — 0:1. Маршессо — 2 (бол., Руа, Пьетранджело), 3:07 — 0:2. Смит — 1 (бол., Стоун, Айкел), 33:55 — 0:3. Маршессо — 3 (Стивенсон, Теодор), 37:11 — 0:4. Теодор — 1 (Кессел, Айкел), 39:43 — 0:5. Шульц — 1 (Бураковски, Бенайерс), 53:19 — 1:5. Шварц — 2 (бол., Бураковски, Данн), 56:17 — 2:5.

Нереализованный буллит: Стивенсон (Вегас), 24:37.

Вратари: Джонс (Грубауэр, 40:00) — Хилл.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (11+11+11) — 30 (9+15+6).

Наши: — - -.

16 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сиэтл Кракен
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