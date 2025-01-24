«Сиэтл» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил «Сиэтл» (3:0).

Шайбы на счету Алексея Протаса, Итена Франка и Александра Овечкина, забросившего в пустые ворота.