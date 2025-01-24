«Вашингтон» на выезде победил «Сиэтл», Овечкин забил гол в пустые ворота

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сиэтл» со счетом 3:0.

Отличились Алексей Протас, Итен Франк и Александр Овечкин, забросивший в пустые ворота.

В текущем сезоне Овечкин провел 32 матча и набрал 34 (22+12) очка.

После этого матча «Вашингтон» с 71 очком занимает первое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 45 очками — на 12-й строчке «Запада».