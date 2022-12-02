«Сиэтл» в овертайме обыграл «Вашингтон», у Овечкина две результативные передачи

«Сиэтл» дома обыграл «Вашингтон» в овертайме матч регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Кракен» в основное время отличились Джейден Шварц и Янни Гурд. В овертайме победную шайбу забил Мэттью Беньерс.

У «Вашингтона» отметились Мартин Фехервари и Конор Шири.

На счету форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина две результативные передачи. Россиянин провел 404 матча в НХЛ с 2 или более очками за игру.

«Сиэтл» с 33 очками поднялся на вторую строчку Запада. «Вашингтон» — на 12-м месте Востока (24 очка).

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«Сиэтл» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Фехервари — 2 (Шири, Овечкин), 7:36 — 0:1. Шири — 8 (бол., Юханссон, Овечкин), 14:04 — 0:2. Шварц — 8 (бол., Данн, Бураковски), 33:28 — 1:2. Гурд — 3 (Спронг, Данн), 57:33 — 2:2. Бенайерс — 10 (Бураковски), 60:07 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Кемпер.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 25 (6+8+10+1) — 23 (4+7+12+0).

Наши: — - Кузнецов (16.27/3/0), Овечкин (18.31/5/+1).

2 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.