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«Сиэтл» в овертайме обыграл «Вашингтон», у Овечкина две результативные передачи

Руслан Минаев
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«Сиэтл» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ.
Фото USA Today Sports

«Сиэтл» дома обыграл «Вашингтон» в овертайме матч регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Кракен» в основное время отличились Джейден Шварц и Янни Гурд. В овертайме победную шайбу забил Мэттью Беньерс.

У «Вашингтона» отметились Мартин Фехервари и Конор Шири.

На счету форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина две результативные передачи. Россиянин провел 404 матча в НХЛ с 2 или более очками за игру.

«Сиэтл» с 33 очками поднялся на вторую строчку Запада. «Вашингтон» — на 12-м месте Востока (24 очка).

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«Сиэтл» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Фехервари — 2 (Шири, Овечкин), 7:36 — 0:1. Шири — 8 (бол., Юханссон, Овечкин), 14:04 — 0:2. Шварц — 8 (бол., Данн, Бураковски), 33:28 — 1:2. Гурд — 3 (Спронг, Данн), 57:33 — 2:2. Бенайерс — 10 (Бураковски), 60:07 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Кемпер.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 25 (6+8+10+1) — 23 (4+7+12+0).

Наши: — - Кузнецов (16.27/3/0), Овечкин (18.31/5/+1).

2 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
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4 Питтсбург 24 12 12 28
5 Рейнджерс 24 11 13 26
6 Вашингтон 25 10 15 24
7 Филадельфия 24 8 16 21
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
3 Тампа-Бэй 23 14 9 29
4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 24 11 13 26
6 Монреаль 23 12 11 25
7 Баффало 24 10 14 21
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 24 14 10 32
2 Виннипег 21 14 7 29
3 Колорадо 21 13 8 27
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5 Нэшвилл 22 11 11 24
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1 Вегас 25 17 8 35
2 Сиэтл 23 15 8 33
3 Лос-Анджелес 25 12 13 28
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5 Калгари 23 10 13 23
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Баффало – Колорадо
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Нью-Джерси – Нэшвилл
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2.12 03:00
Питтсбург – Вегас
 4 : 3
2.12 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 1 : 4
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Миннесота – Эдмонтон
 5 : 3
2.12 04:00
Сент-Луис – Каролина
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