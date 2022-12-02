«Сиэтл» в овертайме обыграл «Вашингтон», у Овечкина две результативные передачи
«Сиэтл» дома обыграл «Вашингтон» в овертайме матч регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
В составе «Кракен» в основное время отличились Джейден Шварц и Янни Гурд. В овертайме победную шайбу забил Мэттью Беньерс.
У «Вашингтона» отметились Мартин Фехервари и Конор Шири.
На счету форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина две результативные передачи. Россиянин провел 404 матча в НХЛ с 2 или более очками за игру.
«Сиэтл» с 33 очками поднялся на вторую строчку Запада. «Вашингтон» — на 12-м месте Востока (24 очка).
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«Сиэтл» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Фехервари — 2 (Шири, Овечкин), 7:36 — 0:1. Шири — 8 (бол., Юханссон, Овечкин), 14:04 — 0:2. Шварц — 8 (бол., Данн, Бураковски), 33:28 — 1:2. Гурд — 3 (Спронг, Данн), 57:33 — 2:2. Бенайерс — 10 (Бураковски), 60:07 — 3:2.
Вратари: Грубауэр — Кемпер.
Штраф: 13 — 9.
Броски: 25 (6+8+10+1) — 23 (4+7+12+0).
Наши: — - Кузнецов (16.27/3/0), Овечкин (18.31/5/+1).
2 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
|Столичный дивизион
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|Нью-Джерси
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|5
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|2
|Каролина
|24
|13
|11
|31
|3
|Айлендерс
|24
|15
|9
|30
|4
|Питтсбург
|24
|12
|12
|28
|5
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|24
|11
|13
|26
|6
|Вашингтон
|25
|10
|15
|24
|7
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|8
|16
|21
|8
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|21
|7
|14
|16
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|П
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|22
|19
|3
|38
|2
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|25
|15
|10
|35
|3
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|23
|14
|9
|29
|4
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|22
|11
|11
|27
|5
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|24
|11
|13
|26
|6
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|23
|12
|11
|25
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|8
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|22
|8
|14
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|21
|14
|7
|29
|3
|Колорадо
|21
|13
|8
|27
|4
|Миннесота
|22
|11
|11
|24
|5
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|24
|6
|Сент-Луис
|23
|11
|12
|22
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|17
|8
|35
|2
|Сиэтл
|23
|15
|8
|33
|3
|Лос-Анджелес
|25
|12
|13
|28
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|26
|5
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|6
|Ванкувер
|24
|9
|15
|21
|7
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|20
|8
|Анахайм
|24
|6
|18
|14
|2.12
|03:00
|
Баффало – Колорадо
|4 : 6
|2.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|3 : 4 ОТ
|2.12
|03:00
|
Питтсбург – Вегас
|4 : 3
|2.12
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|1 : 4
|2.12
|04:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|5 : 3
|2.12
|04:00
|
Сент-Луис – Каролина
|4 : 6
|2.12
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|5 : 0
|2.12
|05:00
|
Калгари – Монреаль
|1 : 2
|2.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|1 : 5
|2.12
|06:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|3 : 2 ОТ
|2.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|43
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|38
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|19
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|17
|2.18