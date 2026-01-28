«Сиэтл» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Сиэтл» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в среду, 28 января. Игра пройдет на «Клаймат Плэдж Арене» в Сиэтле и начнется в 6.00 по московскому времени.

«Сиэтл» — «Вашингтон»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ в прямом эфире (видео)

С основными событиями и результатом игры «Сиэтл» — «Вашингтон» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 января, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл) Сиэтл Вашингтон

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

«Сиэтл» набрал 55 очков в 51 игре регулярного чемпионата НХЛ, «Вашингтон» — 57 очков в 53 играх. Первая встреча команд в этом сезоне состоялась в октябре и завершилась победой «Кэпиталз» на своем льду со счетом 4:1.