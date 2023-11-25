«Сиэтл» — «Ванкувер»: видеообзор матча

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сиэтл» — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэнакс» отличились Тедди Блюгерс, Дакота Джошуа, Сэм Лафферти, Нильс Хегландер и Илья Михеев. У «Кракен» единственный гол на счету Тай Карти.

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