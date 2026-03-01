«Сиэтл» нанес «Ванкуверу» пятое поражение подряд, Эберле оформил хет-трик

«Сиэтл» на домашнем льду одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Хет-трик оформил форвард хозяев Джордан Эберле. По одной шайбе забросили Винс Данн и Чандлер Стивенсон.

Единственный гол гостей забил Лиам Эгрен.

«Сиэтл» (65 очков) занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» (43 очка) потерпел пятое поражение подряд и замыкает таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл) Сиэтл Ванкувер

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