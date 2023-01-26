«Сиэтл» разгромил «Ванкувер»

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«Сиэтл» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

В составе победителей голами отметились Оливер Бьоркстранд, оформивший дубль, Александр Веннберг, Джаред МакКанн, Ээли Толванен и Райан Донато. За «Кэнакс» единственную шайбу забросил Конор Гарланд.

Российские игроки «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Илья Михеев очков не набрали.

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«Сиэтл» — «Ванкувер» — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Голы: Бьоркстранд — 8 (Ларссон, Данн), 7:57 — 1:0. Веннберг — 9 (бол., Эберле, Маккэн), 9:46 — 2:0. Маккэн — 23 (бол., Эберле, Бураковски), 25:55 — 3:0. Толванен — 8 (Гурд, Данн), 27:50 — 4:0. Бьоркстранд — 9 (Ларссон, Гурд), 36:15 — 5:0. Гарлэнд — 9 (Лазар, Джошуа), 39:52 — 5:1. Донато — 12 (Маккэн), 42:36 — 6:1.

Вратари: Джонс — Мартин.

Штраф: 17 — 13.

Броски: 34 (18+12+4) — 20 (6+7+7).

Наши: — - Кузьменко (17.47/3/-3), Михеев (16.34/2/-2).

26 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».