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Сегодня, 08:44

«Сиэтл» разгромил «Ванкувер»

Виктория Кравченко
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«Сиэтл» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

В составе победителей голами отметились Оливер Бьоркстранд, оформивший дубль, Александр Веннберг, Джаред МакКанн, Ээли Толванен и Райан Донато. За «Кэнакс» единственную шайбу забросил Конор Гарланд.

Российские игроки «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Илья Михеев очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Ванкувер» — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Голы: Бьоркстранд — 8 (Ларссон, Данн), 7:57 — 1:0. Веннберг — 9 (бол., Эберле, Маккэн), 9:46 — 2:0. Маккэн — 23 (бол., Эберле, Бураковски), 25:55 — 3:0. Толванен — 8 (Гурд, Данн), 27:50 — 4:0. Бьоркстранд — 9 (Ларссон, Гурд), 36:15 — 5:0. Гарлэнд — 9 (Лазар, Джошуа), 39:52 — 5:1. Донато — 12 (Маккэн), 42:36 — 6:1.

Вратари: Джонс — Мартин.

Штраф: 17 — 13.

Броски: 34 (18+12+4) — 20 (6+7+7).

Наши: — - Кузьменко (17.47/3/-3), Михеев (16.34/2/-2).

26 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 47 30 17 68
2 Нью-Джерси 47 31 16 66
3 Рейнджерс 48 26 22 60
4 Питтсбург 47 24 23 56
5 Вашингтон 50 25 25 56
6 Айлендерс 50 23 27 51
7 Филадельфия 49 20 29 48
8 Коламбус 48 15 33 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 38 9 80
2 Торонто 49 30 19 68
3 Тампа-Бэй 46 30 16 61
4 Баффало 47 25 22 53
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 46 20 26 48
7 Оттава 47 21 26 45
8 Монреаль 48 20 28 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 50 28 22 65
2 Виннипег 49 31 18 63
3 Колорадо 46 26 20 55
4 Миннесота 46 25 21 54
5 Нэшвилл 47 23 24 52
6 Сент-Луис 48 23 25 49
7 Аризона 48 15 33 35
8 Чикаго 46 14 32 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 47 28 19 61
2 Вегас 49 29 20 61
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 48 23 25 55
6 Ванкувер 48 19 29 41
7 Сан-Хосе 49 14 35 38
8 Анахайм 48 14 34 33
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31.01
26.01 03:00
Оттава – Айлендерс
2 : 1
26.01 03:00
Торонто – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
26.01 05:30
Даллас – Каролина
 2 : 3 ОТ
26.01 05:30
Эдмонтон – Коламбус
 2 : 3 ОТ
26.01 06:00
Сиэтл – Ванкувер
 6 : 1
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 89
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 73
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 69
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 37
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 50 33
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 30 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 22 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 37 2.24
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