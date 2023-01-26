«Сиэтл» разгромил «Ванкувер»
«Сиэтл» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.
В составе победителей голами отметились Оливер Бьоркстранд, оформивший дубль, Александр Веннберг, Джаред МакКанн, Ээли Толванен и Райан Донато. За «Кэнакс» единственную шайбу забросил Конор Гарланд.
Российские игроки «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Илья Михеев очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Ванкувер» — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Голы: Бьоркстранд — 8 (Ларссон, Данн), 7:57 — 1:0. Веннберг — 9 (бол., Эберле, Маккэн), 9:46 — 2:0. Маккэн — 23 (бол., Эберле, Бураковски), 25:55 — 3:0. Толванен — 8 (Гурд, Данн), 27:50 — 4:0. Бьоркстранд — 9 (Ларссон, Гурд), 36:15 — 5:0. Гарлэнд — 9 (Лазар, Джошуа), 39:52 — 5:1. Донато — 12 (Маккэн), 42:36 — 6:1.
Вратари: Джонс — Мартин.
Штраф: 17 — 13.
Броски: 34 (18+12+4) — 20 (6+7+7).
Наши: — - Кузьменко (17.47/3/-3), Михеев (16.34/2/-2).
26 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|47
|30
|17
|68
|2
|Нью-Джерси
|47
|31
|16
|66
|3
|Рейнджерс
|48
|26
|22
|60
|4
|Питтсбург
|47
|24
|23
|56
|5
|Вашингтон
|50
|25
|25
|56
|6
|Айлендерс
|50
|23
|27
|51
|7
|Филадельфия
|49
|20
|29
|48
|8
|Коламбус
|48
|15
|33
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|38
|9
|80
|2
|Торонто
|49
|30
|19
|68
|3
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|61
|4
|Баффало
|47
|25
|22
|53
|5
|Флорида
|50
|23
|27
|52
|6
|Детройт
|46
|20
|26
|48
|7
|Оттава
|47
|21
|26
|45
|8
|Монреаль
|48
|20
|28
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|50
|28
|22
|65
|2
|Виннипег
|49
|31
|18
|63
|3
|Колорадо
|46
|26
|20
|55
|4
|Миннесота
|46
|25
|21
|54
|5
|Нэшвилл
|47
|23
|24
|52
|6
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|49
|7
|Аризона
|48
|15
|33
|35
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|47
|28
|19
|61
|2
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|48
|23
|25
|55
|6
|Ванкувер
|48
|19
|29
|41
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|48
|14
|34
|33
|26.01
|03:00
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 1
|26.01
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|26.01
|05:30
|
Даллас – Каролина
|2 : 3 ОТ
|26.01
|05:30
|
Эдмонтон – Коламбус
|2 : 3 ОТ
|26.01
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|6 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|69
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|37
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|50
|33
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|22
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|37
|2.24