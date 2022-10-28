Дубль Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл»
«Ванкувер» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Кэнакс» одержали первую победу в сезоне.
В составе «Ванкувера» дубль оформил российский нападающий Илья Михеев. Его одноклубник и соотечественник Андрей Кузьменко набрал 2 (1+1) очка.
«Сиэтл» с 8 очками идет на 8-м месте в Западной конференции. «Ванкувер» набрал 4 очка и идет на 15-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Ванкувер» — 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Голы: Михеев — 1 (Шенн, Кузьменко), 4:38 — 0:1. Олексяк — 2 (Шульц, Танев), 18:39 — 1:1. Маккэн — 5 (Гурд, Данн), 19:44 — 2:1. Михеев — 2 (бол., Дрис, Гарлэнд), 23:58 — 2:2. Кузьменко — 2 (бол., Миллер, Петтерссон), 34:17 — 2:3. Бенайерс — 4 (Шварц, Эберле), 34:32 — 3:3. Петтерссон — 4 (Шенн), 41:16 — 3:4. Гарлэнд — 3 (п.в.), 58:35 — 3:5. Шварц — 4 (бол., Эберле, Бураковски), 59:30 — 4:5.
Вратари: Джонс (58:06 — 58:35, 58:45 — 59:30, 59:34) — Демко.
Штраф: 19 — 23.
Броски: 36 (14+8+14) — 19 (9+7+3).
Наши: — - Кузьменко (16.23/2/+2), Михеев (16.23/3/+2), Подколзин (7.38/1/-1).
28 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
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|Филадельфия
|7
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|2
|10
|2
|Каролина
|6
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|2
|9
|3
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|8
|6
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Айлендерс
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|3
|4
|6
|8
|Коламбус
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|5
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|В
|П
|О
|1
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|7
|1
|14
|2
|Торонто
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|4
|4
|9
|3
|Флорида
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|4
|9
|4
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|4
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|5
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|4
|3
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|6
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|3
|4
|8
|7
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|8
|4
|4
|8
|8
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|8
|4
|4
|8
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|П
|О
|1
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|8
|5
|3
|11
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|4
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|9
|3
|6
|8
|5
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|9
|4
|5
|8
|6
|Сан-Хосе
|10
|3
|7
|6
|7
|Ванкувер
|8
|1
|7
|4
|8
|Анахайм
|7
|1
|6
|3
|28.10
|02:00
|
Баффало – Монреаль
|2 : 3
|28.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|5 : 1
|28.10
|02:00
|
Оттава – Миннесота
|2 : 4
|28.10
|02:00
|
Филадельфия – Флорида
|4 : 3
|28.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|6 : 2
|28.10
|03:30
|
Даллас – Вашингтон
|2 : 0
|28.10
|03:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|5 : 6
|28.10
|05:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|4 : 5
|28.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|4 : 6
|28.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Торонто
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|1.17
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43