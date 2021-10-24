«Сиэтл» уступил «Ванкуверу» в первом домашнем матче НХЛ

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Ванкуверу» со счетом 2:4.

В составе «Кракен» отличились Винс Данн и Марк Джиордано, у гостей дубль на счету Бо Хорвата, еще по шайбе забросили Конор Гарланд и Джастин Даулинг.

«Сиэтл» провел первый домашний матч НХЛ в своей истории. Клуб вошел в состав лиги перед этим сезоном.

На счету «Сиэтла» 3 очка в шести матчах, у «Ванкувера» 7 очков в шести играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Ванкувер» — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Голы: Данн — 1 (Ларссон, Донской), 19:56 — 1:0. Хорват — 2 (Гарлэнд), 31:09 — 1:1. Джиордано — 1 (Маккэн, Веннберг), 45:09 — 2:1. Хорват — 3 (Хьюз, Миллер), 52:52 — 2:2. Гарлэнд — 3, 55:58 — 2:3. Даулинг — 2 (п.в., Миллер, Бесер), 59:00 — 2:4.

Вратари: Грубауэр (58:47 — 59:00, 59:24) — Демко.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (12+12+7) — 26 (9+7+10).

Наши: — .

24 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».