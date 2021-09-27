«Сиэтл» в первом матче предсезонки победил «Ванкувер»

«Сиэтл» в товарищеском матче предсезонки обыграл «Ванкувер» со счетом 5:3.

В составе «Кракен» дубль оформил Морган Гики, еще по шайбе забросили Райли Шихан, Джаред Макканн и Райан Донато. У «Кэнакс» отличились Джек Расбоун, Брок Босер и Нильс Хегландер.

Для «Сиэтла» это первый матч после основания клуба.