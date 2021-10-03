«Сиэтл» уступил «Калгари» в выставочном матче НХЛ
07:55
«Сиэтл» в выставочном матче предсезонки НХЛ уступил «Калгари» со счетом 1:4.
На шайбы Байрона Фроеса, Майкла Стоуна, Гленна Гоудина и Коннора Маккея «Кракен» ответили точным броском Винса Данна.
В следующем матче «Сиэтл» 6 октября встретится с «Ванкувером», «Калгари» днем ранее сыграет с «Эдмонтоном».
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