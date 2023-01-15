«Сиэтл» установил рекорд клуба по голам за один период

«Сиэтл» забросил шесть шайб в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (8:5).

Команда установила клубный рекорд результативности в одном периоде.

Также «Сиэтл» стал второй командой в сезоне-2022/23, которой удалось забросить шесть шайб за один период. До «Кракенов» это удавалось «Баффало» — «Сэйбрз» сделали это в игре с «Коламбусом» (9:4) 8 декабря 2022 года.