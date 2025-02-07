«Торонто» на выезде обыграл «Сиэтл»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сиэтл» со счетом 3:1.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Филлип Майерс, Бобби Макканн и Мэттью Найз. У «Кракен» шайбу забросил Ээли Толванен.

После этого матча «Торонто» с 68 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 50 очками — на 13-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Торонто» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Майерс — 1 (Таварес, Марнер), 7:23 — 0:1. Макманн — 17 (бол., Райлли, Доми), 18:53 — 0:2. Найз — 21 (Маккейб, Мэттьюс), 32:37 — 0:3. Толванен — 16 (Бьоркстранд, Даккорд), 45:43 — 1:3.

Вратари: Даккорд — Столарц.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 28 (7+9+12) — 30 (10+8+12).

Наши: — .

7 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.