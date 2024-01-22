«Торонто» обыграл «Сиэтл», Самсонов отразил 16 бросков

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 3:1.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Остон Мэттьюс, Ник Робертсон и Джейк Маккейб, вратарь Илья Самсонов отразил 16 бросков из 17. У «Кракен» единственный гол забил Джордан Эберле.

После этого матча «Торонто» с 54 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 47 очками — на 11-й строчке «Запада».