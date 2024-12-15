«Сиэтл» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» дома уступил «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Единственную шайбу хозяев забросил Брэндон Монтур.

В составе «Лайтнинг» дублем отметился Брэндон Хейгел, еще по голу забили Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцел и Деклэн Карлайл.

«Сиэтл» набрал 32 очка и занимает 11-е место в Западной конференции, «Тампа» с 34 очками идет 7-й на «Востоке».