«Сиэтл» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» обыграла «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. Он был признан первой звездой матча.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 16 из 18 бросков в этой игре.

«Тампа» с 86 очками после 66 матчей располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» (71 очко в 67 играх) идет восьмым на «Западе».

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