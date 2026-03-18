«Тампа-Бэй» обыграла «Сиэтл», Кучеров набрал 5 очков

«Тампа» выиграла у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. Встреча прошла на «Клаймэт Пледж-арене» в Сиэтле.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров оформил хет-трик и сделал две голевые передачи. Теперь у 32-летнего россиянина 111 (37+74) очков в 62 играх этого сезона.

Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 16 из 18 бросков по своим воротам.

Также у гостей забили Гейдж Гонсалвес, Энтони Чирелли и Брэндон Хагель. У «Кракен» отличились Бобби Макманн и Джаред Маккэн.

«Тампа» набрала 86 очков в 66 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 71 очко в 67 играх.